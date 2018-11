Non è arrivato da Wembley il punto che serviva all'Inter di Luciano Spalletti per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Con il Barcellona già qualificato, resta aperto il discorso relativo al secondo posto nel gruppo B. Tutto rimandato all'11 dicembre, quando a San Siro i nerazzurri se la vedranno col PSV, già eliminato e per cui è impossibile anche il passaggio in Europa League.



INTER QUALIFICATA SE... - A questo punto, l'Inter non dipende più da se stessa. Per avere la certezza del passaggio del turno, Icardi e compagni dovranno informarsi su quanto avverrà al Camp Nou, dove il Barcellona ospiterà il Tottenham. Se gli Spurs dovessero vincere contro i blaugrana, arriverebbero a 10 punti, gli stessi che avrebbero i nerazzurri in caso di vittoria col PSV, ma passerebbero gli inglesi per il vantaggio negli scontri diretti (sconfitta 2-1 a Milano e vittoria 1-0 a Londra). Se il Tottenham dovesse pareggiare, l'Inter passerebbe il turno vincendo contro la squadra di van Bommel mentre, in caso di sconfitta degli uomini di Pochettino contro il Barcellona, all'Inter basterebbe il pareggio.