L'Inter è ferma sulle sue posizioni, ha ricucito a fatica lo strappo e ora chiede compattezza in ogni rango. Il caso Mauro Icardi è rientrato, ma a fine anno sarà addio. Non a qualunque prezzo però, perchè come ricorda il Corriere dello Sport nel contratto dell'ex-capitano c'è una clausola da 110 milioni di euro valida solo dall'1 al 15 luglio che il club nerazzurro chiederà come base d'asta per cederlo.