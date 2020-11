Perché giocando ogni tre giorni, quasi è passata sottotraccia un'assenza del genere tra le fila bianconere. In cima alla lista degli alibi di Andrea Pirlo, invece, dovrebbe essere cerchiato in rosso il fatto di non aver potuto ancora contare su quello che è destinato a diventare il difensore di riferimento sull'intera panorama internazionale.riguardo il recupero totale della spalla operata in estate. E per la Juve potrà iniziare tutta un'altra stagione, quella della difesa al completo o quasi (occhio alle condizioni di Giorgio Chiellini, ma tornerà anche Alex Sandro), con l'olandesone che potrà fare la differenza in un sistema di gioco che prevede l'uno contro uno costante in fase di non possesso.Far quadrare i conti in casa Juve resta un tema sempre all'ordine del giorno e particolarmente delicato, ma il tempo di rinunciare a De Ligt non è ancora arrivato e non è all'orizzonte.quanto basta per far dormire sonni tranquilli alla Continassa. Non ci sono in questo momento società pronta a investire una somma del genere per un difensore in questo preciso periodo storico, se pure ci fosse allora la Juve avrebbe incassato una somma tale per risolvere ogni problema tecnico ed economico.Pronto a tornare al suo posto e a trasformarsi nel più classico degli acquisti di novembre per una Juve che ha un bisogno disperato di lui.