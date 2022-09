, il comunicato:Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato oggi un programma di gioco competitivo EA SPORTS™ FIFA 23 migliorato e ripensato, che mostra il futuro del calcio esports.Il miglioramento dell'ecosistema è rappresentato dalla prima EA SPORTS Cup in assoluto. I giocatori che rappresentano le principali organizzazioni di esports e le squadre di calcio professionistiche del mondo si sfideranno in una competizione 2v2 per tre mesi di partite a partire dal 17 ottobre. Sintonizzati settimanalmente su EA SPORTS FIFA Twitch e EA SPORTS FIFA Esports YouTube mentre Manchester City Esports, Paris Saint-Germain Esports, Fnatic, Complexity e molti altri mostrano abilità calcistiche di livello mondiale. La EA SPORTS Cup culminerà dal 16 al 21 gennaio con l'incoronazione di un campione e la selezione delle due squadre passeranno alla FIFAe Club World Cup 2023™ presentata da EA SPORTS."Sostenuta dal supporto di organizzazioni di eSport e club di calcio di livello mondiale, la prima EA SPORTS Cup è un momento cruciale di EA SPORTS FIFA 23 Global Series (FGS 23)", ha affermato Brent Koning, VP di EA Esports. "Il fascino della competizione unito alla narrazione dinamica che si svolge sul campo, creerà un intrattenimento imperdibile e motiverà le masse a iniziare il proprio viaggio competitivo in EA SPORTS FIFA 23".La EA SPORTS Cup è solo un pezzo del puzzle FGS 23 poiché il panorama competitivo di questa stagione offre una solida struttura di tornei per i giocatori residenti in 70 nazioni che hanno l'opportunità di diventare i loro rispettivi campioni.La tradizionale competizione 1v1 di FGS 23 ritorna, poiché tutti si sfideranno nella Road to the FIFAe World Cup 2023™ presentata da EA SPORTS. La competizione 1v1 online inizia con il lancio della EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition il 27 settembre, in tutto il mondo. Nei prossimi dieci mesi, i concorrenti parteciperanno a una moltitudine di tornei 1v1.Le partite iniziano con i FUT Division Rivals il 27 settembre e i primi classificati accedono a uno dei cinque FGS Regional Online Qualifiers.L'FGS 23 Mid-Season Major dà il benvenuto ai migliori giocatori delle cinque qualificazioni regionali FGS il 7 aprile 2023 in un evento LAN di persona a Londra, in Inghilterra.Un altro passo verso la gloria include la partecipazione a un torneo ufficiale organizzato da uno dei migliori campionati e confederazioni di calcio del mondo. Più di 30 partner organizzeranno tornei, dando ai concorrenti l'opportunità di rappresentare la loro squadra di calcio preferita. I più grandi e migliori tornei di calcio eSport tornano a far parte di FGS 23, tra cui ePremier League, Virtual Bundesliga, eLaLiga Santander, eLigue 1 Uber Eats, eMLS, eSerie A TIM, KPN eDivisie, CONMEBOL eLibertadores e eChampions League. I partner dei restanti campionati di calcio saranno annunciati molto presto.I 64 migliori giocatori dell’ FGS 23, che si qualificheranno attraverso le qualificazioni regionali FGS o i successi dei partner di lega di calcio, si scontreranno ai playoff FGS il 23-25 giugno.La competizione EA SPORTS FIFA 23 si concluderà con la Coppa del Mondo FIFA alla fine dell'estate 2023. I 24 migliori giocatori degli FGS Playoffs, che rappresentano le migliori stelle di FGS 23, si sfideranno alla FIFAe World Cup 2023, dove solo uno sarà nominato campione del mondo."La raccolta di FGS delle migliori star del mondo, delle migliori organizzazioni di eSport, dei migliori club di calcio, leghe e confederazioni mostrerà la prossima generazione di eSport sulla strada verso la FIFAe World Cup 2023", ha affermato Sam Turkbas, EA SPORTS FIFA Esports Commissioner. "Quando si combina il potere delle star con un robusto ecosistema che offre ai giocatori di tutto il mondo l'opportunità di diventare la prossima grande novità, questo è sicuramente il più grande anno nella storia del franchise".Le qualificazioni e i major online di FGS 23 sono presentate ufficialmente da PlayStation e si giocheranno esclusivamente su console PlayStation®5.