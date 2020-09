Come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, riparte la sfida a distanza tra due acerrimi rivali:, i due principali titoli di simulazione calcistica dei tempi moderni sono pronti a darsi battaglia con i nuovi titoli delle rispettive saghe. E ad aprire le danze è Konami:- Il titolo, 'Season Update', dice molto:(PS5 e Xbox Series S/X). Una decisione che ha preso certamente quota a causa della pandemia di Covid-19, ma soprattutto dettata da una strategia a lungo termine mirata appunto a lavorare su un motore grafico rinnovato e a nuove meccaniche di gioco per PES 2022. Il rischio è quello di un'ulteriore migrazione di tifosi verso il concorrente Fifa, una migrazione che può essere in parte contrastata dal(29.99 euro, cinque in più per le club edition (Juventus, Roma, Barcellona, ecc.).- Niente rivoluzione,. Il pallone scorre e si muove in modo più fluido,(si perde qualcosa in realismo rispetto a PES 2020) e meno frustranti, soprattutto per quanto riguarda i passaggi chiave: una scelta questa che allo stesso tempo facilita il lavoro in attacco e complica invece quello in difesa.che, almeno negli interpreti più quotati, evitano errori grossolani come nel precedente titolo. Positive modifiche anche alla meccanica dei corpi, soprattutto per quanto riguarda le collisioni tra giocatori, intatto invece il sistema di tiro, già valido e realistico in PES 2020.. Aggiornato MyClub con i trasferimenti recenti, ma ovviamente il mercato è ancora in corso come lo era peraltro la stagione calcistica: pertanto, almeno inizialmente, i campionati non saranno completi e aggiornati con le ultime promozioni e retrocessioni. Konami, tuttavia, è già corsa ai ripari:. Ultimo capitolo, le licenze:. Confermata anche la presenza dell'aggiornamento legato agli Europei, come Euro 2020 sarebbe stato presente in eFootball PES 2020.