Era solo questione di tempo, anche perché di, mezzala dell'Empoli classe, se ne sente parlare dal gennaio del 2022, quando Aureliolo ha fatto esordire in prima squadra in una gara di Coppa Italia. Non una qualunque, ma a San Siro contro l'Inter., il consiglio ricevuto dal tecnico che oggi ha esultato per il suocontro il Sassuolo. Quasi due anni dopo, Fazzini ha assaggiato i campi di Serie A, è cresciuto a livello mentale con Zanetti, ha riabbracciato Andreazzoli e si è tolto finalmente la soddisfazione di segnare.Quella che ha avuto bisogno di più tempo per essere levigata, ma già pronta l'estate scorsa per qualcuno.La Lazio non ha potuto evitare di informarsi sul ragazzo, che ha sempre affermato di ispirarsi, oltre a De Bruyne, anche a Zielinski, lanciato proprio dall'Empoli di Sarri, ae a. Proprio. Muro del presidente Corsi, che era pronto a cedere Vicario e Parisi, magari anche Baldanzi, ma non ancora il centrocampista. A Roma sono arrivati Kamada e Guendouzi, Fazzini continua il suo percorso all'Empoli dove gioca da quando aveva 14 anni.Un'altra squadra interessata era il, anche se in maniera meno esplicita rispetto alla Lazio: l'occhio era quello di Cristiano, oggi a capo delle operazioni della: questo potrebbe portare nuovi sviluppi nei prossimi mesi, anche se, poi di valutare altre offerte. Se il trequartista recupererà correttamente dai suoi problemi fisici e continuerà a brillare, Fazzini avrà ancora un po' di tempo all'ombra del compagno. Altrimenti è possibile che ci siano già sviluppi. Dipendesse da lui? "Mi è sempre piaciuto ilfin da bambino. Se un giorno potessi scegliere, non avrei dubbi". Mica stupido...