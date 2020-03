Nel giorno dellac'è chi regala un momento di surrealismo. A farsi carico del compito è il Conselho Regional do Porto da Ordem de Avogados (CRPOA, il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Avvocati, sezione di Porto), che nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo ha emanatoè stata condotta e cavalcata da alcuni media. Abbondantemente ripreso dalle testate portoghesi, il testo parte con un'espressione diE poi stigmatizzae rileva la presenza di. Seguono ulteriori considerazioni indispettite riguardo a altri elementi delDunque cambiando Paese non cambiano recriminazioni sul cortocircuito tra informazione e magistratura da cui scaturiscono le fughe di notizie. E nel caso specifico bisogna anche esercitare umana comprensione.Un loro associato è fra i 47 soggetti (tra club e persone fisiche) sottoposti a indagine. E non si tratta di un soggetto qualsiasi, ma di Carlos Osório de Castro. Che è organico al potente studio legale Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, ma soprattutto èLo stessa sede portuense dello studio Morais Leitão eccetera è stataUn segnale di particolare attenzione, forse anche di scomparsa d'ogni deferenza.– E in effetti l'ostentazione di spirito legalitario da parte dei destinatari del provvedimento di perquisizione è stupefacente.à. Si tratta di, Dello stesso tenorel'ex portiere della nazionale spagnola che ha trascorso nelle file del Porto le ultime quattro stagioni della carriera prima di essere fermato da problemi cardiaci. Nelle ore in cui l'operazione Fora de Jogo era in corso, Casillas ha usato l'account Twitter per pubblicare un lungo comunicato ufficiale. Il testo è pubblicato su carta intestata “Iker Casillas 2020”,La candidatura in questione è quella alla presidenza della federcalcio spagnola, le cui elezioni dovranno tenersi entro l'annoChe pure è stato oggetto di particolare attenzione. Il lungo articolo pubblicato dal settimanale Sabado, che tramite il sito web ha dato nella mattina di mercoledì 4 marzo la notizia del blitz prima di ogni altra testata, descrive(l'agenzia specializzata in comunicazione e diritti d'immagine) a Porto e Lisbona,utilizzate dallo stesso Jorge Mendes, dalla moglie Sandra Barbosa e da tutti i funzionari e impiegati dell'universo Gestifute. Ma Gestifute non è la sola agenzia di cui viene setacciato l'operato.(ex Energy Soccer, la società d'intermediazione controllata da José Maia Pinho e Alexandre Pinto da Costa: quest'ultimo è il figlio del presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa), Idolasis (la società di Mohamed Afzal, l'ex cognato di Antero Henrique, a sua volta ex numero due del Porto e ex ds del Paris Saint Germain, JOD (società dell'ex calciatore Dimas), Gesdek (società di Jorge Baidek, ex agente di José Mourinho).reati che sarebbero stati effettuati a margine delle trattative sui trasferimenti di calciatori o sui rinnovi contrattuali.La lista dei calciatori – L'edizione del quotidiano Record mandata in edicola giovedì 5 marzo ha presentatoUna lista parziale, destinata a allungarsi? Probabile.E intanto Rui Pinto... – Sta diventando superfluo ribadire che. Ma il whistleblower continua a rimanere in carcere preventivo da oltre un anno. Una situazione da stato di polizia sempre più intollerabile, tanto da suscitare reazioni clamorose. Come quella animata da un gruppo di cittadini, che nel pomeriggio di giovedì 5 marzo ha provocato una breve interruzione nei lavori del Parlamento portoghese per chiedere la liberazione di colui che è ormai un prigioniero politico. Nelle stesse ore è stato pubblicato un appello internazionale per la liberazione del whistleblower, firmato da un centinaio di personalità provenienti dagli ambienti della politica, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo . Con orgoglio possiamo dire di averlo firmato anche noi. #freeruipinto@pippoevai