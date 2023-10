, portandosi a galla, ancorate alla coda, imperfezioni spesso trascurabili, ma talvolta dannose., distesa sulla poltrona dello psicoterapeuta per scavare nel passato e trovare una cura, interrogandosi sulla ciclica ripetizione di eventi avversi.L’Inter è una macchina senza freni, travolgente nello spazio aperto, ma pericolosa se il percorso si arricchisce di ostacoli, perché non sempre le riesce la sterzata. E allora capita lo schianto contro il Sassuolo così come il mezzo fuori pista contro il Bologna, ma detto francamente,Sono certezze acquisite, le stesse che hanno permesso ai nerazzurri di giocare ad alti livelli contro City e Barcellona, per esempio.La verità è cheEsercizio di umiltà che riesce di rado ad Appiano Gentile. Certo, se invece arrivano Barcellona e City, allora il discorso cambia, ma tutti possono farti del male se abbassi la guardia o se presti il fianco.per tornare a monte. Se è vero che il centrocampo rappresenta l’anima di una squadra, guardate come è composto quello dell’Inter:. E poi Klaassen (praticamente un trequartista), Asllani (che a Empoli ha giocato anche da seconda punta) e Frattesi, l’unica vera mezzala fatta e finita dell’intero reparto. Uomini abituati ad attaccare in ogni momento della partita e probabilmente è proprio per questo che l’Inter non riesce mai a gestire il vantaggio anestetizzando la partita. Neanche sul 2-0.È qui che entrano in gioco Inzaghi e il suo staff. Dopo aver dato un’impronta tattica ben definita,Al fine di ottenere quel qualcosa in più che significa vittoria o sconfitta. Seconda stella o fallimento. Ottenere quel che Mourinho ottenne da Eto’o, giusto per fare un esempio., seppur fruttuose, fino a un certo punto del percorso.