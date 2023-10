L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulla solidità difensiva dell'Inter e spiega quale sia la vera crescita dei nerazzurri rispetto alla passata stagione.



“L’Inter oggi è un muro. Ha la miglior difesa della Serie A ed è un dato che acquista ancor più valore se sommato al miglior attacco (25 reti): un differenziale così, +20, non ce l’ha nessun’altra capolista in Europa negli altri quattro maggiori campionati. È il frutto dell’equilibrio perfetto trovato da Simone Inzaghi. E di una squadra che ha imparato sempre di più a muoversi con i tempi giusti. Anche quelli relativi al pressing, portato non sempre, alternandolo a momenti di attesa: è la grande crescita rispetto a un anno fa, questa. Perché tutti partecipano alla fase offensiva — si pensi ai due centrali ai lati di Acerbi - , ma ancor di più alla difesa e al recupero del pallone”.