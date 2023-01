Una casa da sogno. Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e la sua famiglia alloggeranno all'hotel Four Seasons di Riyadh, occupando 17 stanze nella Kingdom Tower. L'attaccante dell'Al-Nassr, che guadagnerà poco meno di 200 milioni di euro all'anno, ha scelto per lui e per la sua compagna la Kingdom Suite, che ha due piani. Sarà un alloggio temporaneo: presto la carovana di CR7 si trasferirà in una villa da 12 milioni. Ecco le foto del suo alloggio di lusso.