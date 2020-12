, da anni leader nel settore della formazione nel mondo del calcio, volta pagina proponendo a tutti coloro desiderosi di entrare nel mondo del calcio nuovi corsi in modalità online."E’ un passo che la Cataliotti Football Workshop) avrebbe già dovuto fare negli anni scorsi: la formazione a distanza – online – per tutti coloro che sognano di lavorare nel mondo del calcio. Molti ce lo chiedevano da diverse parti d’Italia e anche dall’estero in quanto impossibilitati a partecipare ai consueti appuntamenti formativi organizzati per lo più nelle nostre sedi di Milano e Reggio Emilia. Ma ecco che, all’improvviso, la situazione di emergenza sanitaria ha travolto le nostre vite e i nostri progetti. Ci siamo così convinti di accogliere le richieste di tanti nostri amici innamorati del calcio riprogrammando molti dei nostri corsi in modalità online convinti di poter offrire pacchetti formativi sempre qualitativi e professionali. E’ stata un’altra bella avventura, una piccola sfida che lo staff della Cataliotti Football Workshop ha voluto affrontare con entusiasmo e determinazione."