La, da anni leader nel settore della formazione nel mondo del calcio, volta pagina proponendo a tutti coloro desiderosi di entrare nel mondo del calcio nuovi corsi in modalità online."E’ un passo che la Cataliotti Football Workshop ( www.footballworkshop.it ) avrebbe già dovuto fare negli anni scorsi: la formazione a distanza – online – per tutti coloro che sognano di lavorare nel mondo del calcio. Molti ce lo chiedevano da diverse parti d’Italia e anche dall’estero in quanto impossibilitati a partecipare ai consueti appuntamenti formativi organizzati per lo più nelle nostre sedi di Milano e Reggio Emilia. Ma ecco che, all’improvviso, la situazione di emergenza sanitaria ha travolto le nostre vite e i nostri progetti. Ci siamo così convinti di accogliere le richieste di tanti nostri amici innamorati del calcio riprogrammando tutti i nostri corsi in modalità online convinti di poter offrire pacchetti formativi sempre qualitativi e professionali. E’ stata un’altra bella avventura, una piccola sfida che. In questa fase, speriamo solo temporanea, la nostra proposta formativa non subirà, pertanto, nessuna defezione e non è neppure escluso che, quando potremo finalmente uscire di casa, oltre ai consueti workshop in aula, non si riusciranno a mantenere in piedi anche gli attuali nuovi corsi in videoconferenza!"