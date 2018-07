Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus in estate. Il prezzo dell'attaccante argentino si aggira sui 65 milioni di euro e secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri starebbero pensando ad uno scambio con Alvaro Morata. Escluse le tensioni tra il 'Pipita' e i bianconeri anche se secondo La Rosea l'ex Napoli ha una richiesta per rimanere alla Juve anche la prossima stagione: “Con la Juventus non ci sono particolari crepe, ma vorrebbe tornare a fare l’attaccante che segna a raffica piuttosto che il centravanti di fatica", scrive La Gazzetta.