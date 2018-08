Diego Laxalt, nuovo laterale mancino del Milan, parla in conferenza stampa: "Genova? Vivendo questi ultimi giorni lì, siamo molto tristi ed è stata una tragedia. Il mio affetto per tutte le persone coinvolte e per le loro famiglie".



SUL MILAN - "Per me è stata una settimana bellissima, perché arrivare in una delle società più importanti al mondo è un sogno. E' stata una settimana speciale e sono molto contento di questo. Se mi sento pronto? Uno cerca di migliorarsi ogni giorno, ovviamente mi sento pronto per questa nuova sfida. Giorno per giorno devo inserirmi nella squadra".



SUL DERBY - "Portato in Italia dall'Inter? Non rinnego niente perché oggi sono qui. Sono oggi qui in casa Milan e farà il massimo per fare bene anche contro l'Inter e fare felice i tifosi".



SU TABAREZ - "Ho ricevuto i complimenti in questi giorni, anche se con lui non ho ancora parlato. Nei prossimi giorni ci senteremo".



SUL RUOLO - "Sicuramente ci penserà mister Gattuso. Io sarà sempre a disposizione, cercherò di fare il meglio dove mi metterà. Io mi preparerò per qualsiasi posizione, devo farmi trovare pronto".



EFFETTO MALDINI-LEONARDO - "Ricevere una chiamata da Leonardo o da Paolo e poi vederli dal vivo è un ricevimento splendido. C'è tanta serietà in questo Milan. Bellissimo essere parte di questo gruppo, con queste persone, per me fa tanto".



SULLO ZENIT - "Si parlava tanto sui giornali, ma quando ho ricevuto la chiamata del Milan ho capito subito che era la migliore scelta. Sicuramente ho capito che era una grande opportunità per cambiare la mia carriera".