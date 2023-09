Dopo essere stato messo fuori squadra da Ten Hag e dal Manchester United, la carriera di Jadon Sancho rischia di subire una frenata brusca. Secondo la Bild, il Borussia Dortmund, sua ex squadra, non sarebbe disposta a 'riprendersi' il giocatore. Il motivo sarebbe riconducibile alla vita che il ragazzo conduce al di fuori dal campo. Sancho non riposerebbe a sufficienza la notte a causa della sua passione per i videogiochi.