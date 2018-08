Higuain, Caldara, Bakayoko, Castillejo e Laxalt: il nuovo Milan ha investito sul mercato per rinforzare la rosa. Le altre squadre si chiedono come sia stato possibile. Grazie al passaggio di proprietà dal cinese Yonghong Li al fondo statunitense Elliott, ma anche al Tas di Losanna. Che ha riammesso i rossoneri in Europa League, senza ancora comunicare le motivazioni. Per questo motivo la Uefa non ha potuto decidere subito una pena alternativa all'esclusione dalle coppe, come ad esempio limitare il calciomercato.



Quando arriveranno le motivazioni, l'Uefa potrebbe emettere una nuova sentenza oppure scegliere la via della camera investigativa, proponendo un "settlement agreement". In ogni caso, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, eventuali misure punitive avrebbero un'efficacia dilazionata nel tempo. Al Milan è andata bene e la "fuga" di Li, che ha perso inspiegabilmente mezzo miliardo di euro per una trentina di milioni, ha aperto la strada a Elliott che, essendo un fondo, per l'Uefa non è il massimo. Ma è solido e ha interesse a rendere forte e affidabile il club.