Il nome di Pietro Pellegri è uno di quelli presenti sul taccuino del direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Ivan Juric. La società granata non ha però alcuna fretta di portare avanti la trattativa per l'attaccante attualmente al Milan.



Perché? Il motivo è semplice: prima di acquistare un'altra punta il Torino deve cedere Simone Zaza, un compito che si sta rivelando molto complicato per Vagnati considerato anche l'alto ingaggio del numero 7.