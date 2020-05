L'arrivo di Arturo Vidal all'Inter dipende dalla cessione di Radja Nainggolan. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega però come i nerazzurri non vogliano legare la trattativa del cileno con quella di Lautaro Martinez, in orbita Barcellona.



“L’Inter ha bisogno di trovare una sistemazione anche a Radja Nainggolan, che il Cagliari non terrà in rosa. Se per il Ninja si arrivasse a una soluzione, allora sì che davvero stavolta Conte potrebbe riabbracciare Vidal. Il cileno ha ancora un anno di contratto col Barcellona: l’Inter vuole che il discorso resti fuori dall’affare Lautaro, perché convinta di poter chiudere l’affare in un secondo momento”.