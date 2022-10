Gioca sempre e comunque, nonostante un rendimento in costante involuzione. Ma Juan Cuadrado, spesso anche capitano di questa Juve, è ormai all'ultimo giro di giostra. Per la Juve non sembrano esserci margini di trattativa, contratto in scadenza e poi i saluti. Il rinnovo nell'ottica del club doveva arrivare la scorsa primavera, spalmando l'attuale ingaggio confermato (5 milioni netti circa) dopo l'attivazione della clausola di prolungamento.