Il campionato di Serie A rischia di non finire. Come riporta il Messaggero, ad oggi è impensabile, l'emergenza Coronavirus non sembra dare cenni di pausa. La domanda resta: chi retrocede? Chi va in Champions? Non c'è soluzione. La più rosea delle idee prevede playoff e playout, una decina di partite per avere una parvenza di classifica. A qualcuno non dispiacerebbe una classifica invece congelata: chi retrocederebbe potrebbe evitare la B, o c'è chi pensa che, col taglio degli stipendi, si possa rimediare ad un progetto nato male.



LAZIO E LOTITO - Lotito era per la ripresa a tutti i costi, anche per evitare la pioggia di ricorsi: non solo da squadre di Serie A, per ora lontane dai loro obiettivi - come la Roma - ma anche da tutte le squadre di B in corsa per salire di categoria. La resa totale ad oggi porterebbe al tracollo l'intero sistema. Per questo in riunione di Lega ci sarà molto da discutere: De Siervo e Dal Pino hanno preparato alcune soluzioni, che prevedono un taglio del 30% degli stipendi, sgravi sull'Irap e esenzione pluriennale dall'Ires. Ma potrebbe non bastare.