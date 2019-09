Un'indiscrezione e una certezza: Cristiano Ronaldo ha rifiutato la patch di MVP della Serie A e non la indosserà nel corso della stagione. Si, ma perché l'ha fatto? Da quest'anno la Lega Serie A ha introdotto la novità dei badge da applicare alle maglie dei giocatori che si sono maggiormente distinti nel passato campionato. Zaniolo ad esempio ha vinto e indossato quello come miglior giovane, Handanovic come miglior portiere, mentre Cristiano Ronaldo non ha voluto indossare quello come miglior giocatore del passato torneo.



Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, la motivazione è personale e legata principalmente ai compagni di squadra e al rapporto che ha con loro. ​Ronaldo ha specificato fin da subito alla Lega Calcio di volere la stessa e identica maglia dei suoi compagni e ha rifiutato di mostrare sul petto il riconoscimento come "miglior giocatore della Serie A" per non mancare di rispetto agli altri giocatori della Juventus.