Dopo i 18 giorni trascorsi a Santa Cristina Valgardena e la successiva trasferta in Francia per l'amichevole contro il Rennes, Ivan Juric ha deciso di concedere ai giocatori del Torino un paio di giorni di riposo.



La formazione granata riprenderà ad allenarsi al Filadelfia a partire da martedì 3 agosto, appuntamento invece fissato per lunedì per i calciatori che non hanno partecipato all'amichevole.