Dopo la partita contro la Spal, molti giocatori del Torino sono partiti per le trascorrere le vacanze di Natale nelle proprie città d'origine o in luoghi esotici (Izzo, Baselli, Parigini e Verdi sono a Dubai). Il tecnico Walter Mazzarri ha concesso loro una settimana di vacanza.



Da domenica 29 dicembre, però, il Torino si ritroverà al Filadelfia per riprendere gli allenamenti in vista dei prossimi impegni di campionato: la prima partita del 2020 sarà quella del 5 gennaio contro la Roma in trasferta.