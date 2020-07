Per acquistare il Torino serve una cifra tra i 300 e i 350 milioni di euro: è questa quanto chiede Urbano Cairo, secondo quanto dichiarato da Francesco Paolo Console, il presidente della Console and Partners, la società incaricata dalla misteriosa cordata Taurinorum a portare avanti la trattativa per acquistare il club granata.



"Abbiamo studiato il club granata. Secondo noi il valore può oscillare tra i 180 e i 200 milioni. Questa può essere la cifra giusta per acquistare il club. Da fonti vicine al suo entourage è però trapelato che Cairo valuta il Torino tra i 300 e i 350 milioni" ha raccontato Console a Tuttosport.