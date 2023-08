Se Lucas Paquetà si trasferisse ai City per 80 milioni, ai rossoneri verrebbe riconosciuto il contributo di solidarietà, che spetta alle società che hanno avuto come tesserato il calciatore in questione dal 12° al 23° anno di età, e consiste nel 5% della cifra di ogni trasferimento, ad eccezione dell’indennità di formazione, che vedrà coinvolto il giocatore. I rossoneri, dal trasferimento eventuale dal West Ham al Manchester City, andrebbero a incassare l’1% della cifra totale, cioè 800.000 euro che sarebbe a carico della società cedente. Stesso discorso, se si trattasse di 100 milioni, allora incasserebbe 1 milione.