Torino e Athletic Bilbao hanno trovato l'accordo per la cessione di Alejandro Berenguer al club spagnolo: l'esterno si trasferirà a titolo definitivo e il club granata incasserà 12 milioni di euro.



Una parte di questi però, per l'esattezza 1,5 milioni, verranno girati all'Osasuna per via di una clausola stabilita quando venne acquistato nell'estate del 2017. Al Torino la cessione di Berenguer frutterà comunque una buona plusvalenza: Urbano Cairo lo aveva acquistato per 5,5 milioni di euro.