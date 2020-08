La situazione legata al rinnovo di Gaston Ramirez rischia di diventare un vero e proprio braccio di ferro in casa Sampdoria. A tenere banco è il prolungamento contrattuale, con il club blucerchiato che secondo le indiscrezioni raccolte da Il Secolo XIX avrebbe contattato due volte il procuratore, tra marzo e maggio, per iniziare a parlare del nuovo accordo. Il Doria voleva offrire 1,2 milioni a stagione sino al 2023 anche perché l’attuale stipendio di Ramirez, 1,5 a campionato tra parte fissa e bonus, risulta fuori dai parametri post Covid della Sampdoria, specialmente considerando l’età del calciatore.



Bentancur, procuratore dell’uruguaiano, ha preso tempo sino al termine del campionato e nel frattempo ha ricevuto un’offerta estremamente vantaggiosta da parte dell’Al Shabab di Ryad, pronta a mettere sul piatto un triennale da oltre tre milioni a stagione. A spingere per Ramirez è soprattutto il tecnico della squadra, Pedro Caixinha, che lo voleva già al Cruz Azul.



Il problema però è rappresentato anche dal fatto che la Samp per ora non ha ricevuto alcuna offerta da parte dell’Al Shabab, ma da Corte Lambruschini valutano il cartellino del calciatore attorno ai 4,5-5 milioni. Se l’idea dell’agente dovesse essere quella di far partire il giocatore risparmiando solo sul costo dell’ingaggio – quasi tre milioni lordi – troverà l’opposizione della Samp, disposta anche a perdere a parametro zero il calciatore nel prossimo giugno.