In estate Ola Aina si è trasferito dal Torino al Fulham con la formula del prestito oneroso a 2,5 milioni più diritto di riscatto in favore del club inglese. Una clausola che la società londinese potrebbe esercitare a fine stagione: il terzino nigeriano è infatti un titolatissimo della squadra e le sue prestazioni sono finora state più che positive.



Quanto incasserebbe il Torino se il Fulham effettivamente esercitasse la clausola per il diritto di riscatto? La cifra concordata in estate tra i due club è 12,5 milioni di euro.