Tra i giocatori del Torino che sono stati inseriti nella lista dei possibili partenti c'è anche Simone Zaza. L'attaccante in questi anni in granata non è mai riuscito a imporsi e ora sembra non rientrare proprio più nei piani di Ivan Juric, per questo il dt Davide Vagnati è alla ricerca di una nuova squadra per lui.



Zaza al Torino guadagna circa 1,7 milioni di euro a stagione e il suo contratto scadrà nel 2023: riuscire a venderlo a gennaio per la società granata vorrebbe dire risparmiare circa 2,5 milioni di euro (che diventano quasi 5 se si considera anche il lordo).