Il Cies Football Observatory, come ogni anno, ha calcolato il valore delle rose delle squadre dei cinque principali campionati europei. Il valore della rosa del Torino è stato valutato essere di 103 milioni di euro: considerando tutte le società di serie A, quella del presidente Urbano Cairo è al nono posto in questa particolare graduatoria.



In questa particolare classifica, precedono il Torino la Juventus, al primo posto, poi L'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, la Lazio, la Fiorentina e infine la Smapdoria. A livello europeo la squadra granata è al 43° posto per valore della rosa.