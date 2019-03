Una domanda che in questi giorni ci siamo fatti praticamente tutti. Quale è la reale quotazione del club blucerchiato, una delle società più solide per bilancio, patrimonio calciatori e infrastrutture? Massimo Ferrero ieri in un'intervista non ha voluto quantificare, anche se ha parlato di 'moltiplicatori' da unire al bilancio e al fatturato.Per chiarire quale può essere davvero il costo del Doria, Il Secolo XIX ha contattato Matteodi Calcioefinanza, uno dei più autorevoli siti italiani legati agli aspetti economico-gestionali del calcio in Italia. "Premetto che in questo momento storico la Sampdoria è una delle. Noi abbiamo preso in considerazione le tre società italiane quotate in borsa, Juventus Roma e Lazio, e calcolato quanto sono valutate dal mercato in base alla quotazione di oggi rispetto ai ricavi, senza plusvalenze, del 2018. Per arrivare al multiplo, si dividono i ricavi per la capitalizzazione. Il multiplo della Juventus è risultato 3,19, quello della Roma, 1,76 e quello della Lazio 0,63. La media: 1,72. Se la utilizzassimo sui 76 milioni dei ricavi della Samp nel 2017 (il dato del 2018 non è ancora disponibile) l'equity value, cioè".Qualcuno aveva sostenuto che Ferrero chiedesse circa 200 milioni. "Ci sembrano un po' troppi" spiega ancora Spaziante "Poi però il prezzo lo fa il mercato. Non si può escludere che ci sia qualcuno disposto a pagare quella cifra. Quanto conta il valore della rosa nel prezzo?, è sicuramente uno degli aspetti principali, se non il principale. Ma non si ottiene sommando banalmente la stima dei prezzi di ogni cartellino. E' un dato che in fase di trattativa per la cessione di una società va. Un altro aspetto rilevante è la capacità di generare utile e l'autosostentamento. La Sampdoria da quando c'è Ferreroda parte della proprietà, sotto forma di aumenti di capitale. Quindi chi eventualmente è interessato a rilevare la Sampdoria, sa che la società oggi si regge sulle proprie gambe". Diverso il discorso legato ai diritti televisivi: "Paradossalmente. Perchè per quanto riguarda una società come la Sampdoria è in media già quantificabile. Sai già che su quei soldi puoi contare, a patto di mantenere inalterate le prestazioni sportive. Sarebbe diverso in caso di qualificazione alla coppe, soprattutto alla Champions, e di retrocessione. Le infrastrutture? Ferraris e centro sportivo sono sicuramente due situazioniin una trattativa. Poi, però, ci sono una serie di valutazioni da fare. Per il Mugnaini ci si è appoggiati al Credito Sportivo, quindi chi compra, compra anche le rate da restituire nei prossimi anni, che rientrano nella situazione debitoria da valutare".L'ultima domanda riguarda chi ha le potenzialità per acquisire, oggi, una società come la Sampdoria. Solo un fondo? "Sì" è la risposta secca di Spaziante. ". Nonostante ci siano imprenditori con le potenzialità economiche adeguate. Un fondo di investimento - conclude - è la soluzione più adatta e praticabile".