Giocatori positivi al Covid, trasferte bloccate e partite che saltano. Asl protagoniste e Serie A di nuovo nel caos. Ancora, come un dejà-vu. Il campionato italiano è nuovamente condizionato da gare che rischiano di non disputarsi a causa di focolai Covid in alcune squadre.. Nel corso de Consiglio di Lega straordinario però si è deciso di non rinviare l'intera giornata di campionato (QUI tutti i dettagli e il nuovo Protocollo in arrivo)- Alle 12.30 scenderanno in campo solo Sampdoria e Cagliari,, mettendo in quarantena il gruppo squadra. E prima partita rimandata, a data da destinarsi. Alle 14.30 Lazio ed Empoli si sfideranno regolarmente, così come anche Spezia-Verona alla stessa ora.- Semaforo rosso, invece, per Atalanta-Torino: si sarebbe dovuta giocare alle 16.30, ma i granata sono stati bloccati dalla ASL che non li ha fatti partire per Bergamo mettendoli in quarantena. Ok Sassuolo-Genoa (ore 16.30) e Milan-Roma (18.30)., con i padroni di casa bloccati dalla Asl locale. Alle 20.45 non ci sarà Fiorentina-Udinese perché gli ospiti sono stati bloccati in Friuli e l'Asl ha vietato loro di mettersi in viaggio per Firenze.- Capitolo Juventus-Napoli. Gara a rischio, per ora si dovrebbe giocare. Nella rosa di Spalletti ci sonoe quindi dovrebbero stare in quarantena. L'allarme, però, potrebbe rientrare in mattinata quando saranno sottoposti a un tampone con la speranza d nessun contagio, ma non potranno avere contatti con persone al di fuori dal campo.- Il rischio è quello che possano saltare anche molte delle gare previste domenica 9 gennaio, per la 21a giornata di Serie A. Giorno dopo giorno i calciatori positivi al Covid continuano ad aumentare, nelle squadre si creano focolai e, non ci sono date libere per recuperare le gare rimandate.