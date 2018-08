'Quanto guadagna un calciatore?'. Una domanda che tutti, almeno una volta nella vita, si sono posti. Con il calciomercato, i media specializzati e la valanga di informazioni che circolano oggi attorno al mondo del pallone, scoprire gli stipendi dei propri beniamini è diventato piuttosto semplice per i tifosi. E anche a Genova, sponda Sampdoria, non si sfugge alla curiosità.



Alla questione però si può rispondere in maniera piuttosto facile, anche se comunque bisogna sempre tenere conto dei vari bonus e clausole presenti nei contratti dei calciatori, tutte facilmente raggiungibili. Il Secolo XIX di oggi ha pubblicato la lista con tutti gli ingaggi dei giocatori della Samp. E da questo elenco si evincono novità piuttosto importanti. La prima è che il club di Corte Lambruschini sembra aver fissato il tetto massimo a 1,5 milioni di euro a stagione. Nella rosa di Giampaolo c'è soltanto un giocatore che percepisce tale cifra, ed è ovviamente Dennis Praet. Poco sotto ecco Fabio Quagliarella: 1,3 milioni a stagione, con un contratto valido ancora per questa stagione. In terza posizione, ex aequo, due nuovi acquisti: Albin Ekdal e Lorenzo Tonelli, entrambi a 1,2 milioni netti. Sopra il milione anche Ramirez, fermo a 1,1.



Al di sotto delle sei cifre, altri due volti nuovi a Bogliasco: Colley e Defrel guadagnano 950mila euro a stagione, mentre a 900mila euro troviamo anche Riccardo Saponara e Jacopo Sala. Jankto a 800mila ha visto aumentare del 30% il suo contratto rispetto ai tempi di Udine, mentre il giovane più pagato, poco sotto a Jantko e a pari merito con Caprari, è Ronaldo Vieira: sia l'attaccante italiano che il play arrivato dal Leeds ricevono dalla Samp 750mila euro a stagione. Barreto e Murru sono a 650mila euro - il paraguaiano pesa meno dello scorso anno, avendo accettato di 'spalmare' - mentre le ultime cinque posizioni se le contendono Andersen e Belec (250mila) seguiti da Rolando (200mila) Leverbe e Stijepovic (60mila euro l'anno).



Di seguito l'elenco completo.



Praet 1,5

Quagliarella 1,3

Ekdal 1,2

Tonelli 1,2

Ramirez 1,1

Colley 0,95

Defrel 0,95

Sala 0,9

Saponara 0,9

Jankto 0,8

Caprari 0,75

Vieira 0,75

Barreto 0,65

Murru 0,65

Audero 0,55

Linetty 0,5

Rafael 0,5

Regini 0,5

Bereszynski 0,45

Kownacki 0,45

Tavares 0,45

Ferrari 0,4

Andersen 0,25

Belec 0,25

Rolando 0,2

Leverbe 0,06

Stijepovic 0,06