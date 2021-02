Vittoria Ceretti sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021, la tradizionale kermesse musicale trasmessa da Rai 1 dal 2 al 6 marzo in una Sanremo blindata per il Covid. La 22enne top model bresciana, che su Instagram ha un seguito di 886 mila followers, affiancherà il conduttore Amadeus in una delle cinque serate del festival. Su IG, la Ceretti sabato ha pubblicato una Instagram Story che è un vero e proprio sfogo contro gli apertivi in tempo di Covid: "Abbastanza stufa di vedere tutti voi affollati fuori dai bar, gruppi di persone a distanza ravvicinata, con la mascherina abbassata mentre bevono un gin tonic. Io personalmente non mi sentirei per niente al sicuro a stare così vicina a più persone sconosciute senza portare la mascherina... non mi sono neanche fidata ad andare fuori a pranzo da quando la Lombardia è in zona gialla, eppure vedo che tutti voi stasera ne state approfittando per fare hang out visto che stiamo per passare in arancio... ma la testa? Cos'è che conta di più per voi? Siete davvero così superficiali?".





