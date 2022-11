E' arrivato World League Live, il mobile game di calcio free to play sviluppato da Proxy42 ora disponibile su dispositivi Android e iOS, che propone diverse novità per diventare il prossimo fenomeno videoludico della terza rivoluzione tecnologica che sta coinvolgendo la Rete: il GameFi. World League Live è infatti il primo videogioco di calcio che permette di sfidare altri giocatori in avvincenti e combattutissimi match in multiplayer online, ma non solo.Il giocatore potrà finalmente anche possedere, scambiare, vendere o noleggiare gli asset dei propri giocatori preferiti e della propria squadra del cuore sotto forma di NFT (Non-Fungible-Tokens), attraverso un modello di interazione Play to Earn, in grado di trasportare la fanbase a un livello di coinvolgimento del tutto nuovo. Un sistema che semplifica l’utilizzo delle criptovalute e democratizza l’accesso agli NFT, permettendo di giocare con la propria collezione, oppure di venderla o noleggiarla.sui principali canali social come Twitch, Youtube, TikTok, Twitter e Facebook Gaming. Il primo campione internazionale a diventare partner di Proxy42 e ad accettare questa particolare sfida è: "Ho sempre avuto una passione per i videogiochi, e con World League Live mi sono divertito fin dai primi minuti - ha spiegato il campione, coinvolto attivamente nel progetto -. Lo stile di gioco, la possibilità di personalizzare e possedere i giocatori, potersi sfidare tra amici o giocare contro un campione, sono tutte caratteristiche che mi hanno appassionato ed è per questo che ho desiderato essere il primo ad entrare appieno nel progetto, anche come ‘personaggio giocabile’.” Oltre a poter sfidare un calciatore come Del Piero, è ufficialmente aperta la white list per accaparrarsi i primi NFT dedicati proprio al nostro iconico campione del mondo., CEO di Proxy 42, aggiunge: "Ho sempre sognato di giocare contro un campione come Alessandro Del Piero ma, ahimè, non ho mai raggiunto i suoi livelli. Per questo ho deciso, insieme al mio team, di sviluppare un videogioco che potesse offrire a me e a tutti i fan in giro per il mondo anche solo una possibilità di questo tipo. In Proxy42 amiamo le sfide e World League Live è oggi la nostra impresa più importante, ma non volevamo solo un realizzare un altro gioco di calcio, il nostro obiettivo è quello di creare un universo che possa essere un luogo dove poter esprimere la passione per questo sport a 360° attraverso un ecosistema digitale di valore per i player, ma anche per le stesse squadre di calcio, per i calciatori e per i fan".