Non solo Inter e Milan nella versione 'tradizionale':, la competizione virtuale che si gioca su FIFA 23.riparte subito dopo la eSerie A con ile torna in formato europeo:quasi in concomitanza con l'ultimo atto della Champions.Strepitoso il cammino di Obrun, che ha superato agevolmente il player del Getafe () con un netto 6-0 per poi spedire al Loser Bracket, talentino del RBLZ Gaming. Chiusura col botto per il player di Exeed che ha strapazzato 7-1, conquistando un posto tra i migliori otti giocatori europei."Questo risultato può essere una sliding door importantissima per la mia stagione. Avevo bisogno di ritrovare me stesso dopo aver chiuso la eSerie A tra i migliori sei e questo traguardo mi dà una carica incredibile per il finale intensissimo di stagione. La eChampions League è uno dei tornei più prestigiosi del mondo esports e raggiungere le Final Eight, direttamente dal Winner Bracket, è un sogno che si avvera", ha commentato Obrun a Esportsmag.it. Gli fa eco il coach di Exeed e della eNazionale, Nello 'Hollywood285' Nigro: "Devo dire che non sono sorpreso. Abbiamo analizzato le ultime partite attentamente e cercato di capire dove e cosa migliorare per tornare ai nostri livelli. Direi che abbiamo trovato il problema e lo abbiamo risolto (ride, ndr). Obrun è tornato a performare e dietro c’è un grandissimo lavoro di squadra, che è la vera forza di Exeed. Siamo una famiglia. Le sue qualità, poi, sono fuori discussione e quando queste si uniscono a un gruppo così coeso, come il nostro, si possono scrivere pagine importanti di esports".Obrun non è però l'unico italiano a volare in Turchia, a fargli compagnia c'èche ha trascinato ilalle Finals di Istanbul superando con un percorso netto il player del Marsiglia, l'inglesee il tedesco dell'AmburgoNiente da fare invece per gli altri player italiani come Montaxer e Danipitbull (vincitore della eSerie A con Juventus Dsyre), eliminati al Loser Bracket.