Alea iacta est.varca il suo personale Rubicone e tira il dado sul mercato: ". Resterò ancora sei mesi o un anno qui". Le parole del Diablito a TNT Sport hanno fugato ogni dubbio su quali siano le sue intenzioni: il prossimo 2 gennaio compirà 18 anni, è pronto per il grande salto e, dove d'altronde gli estimatori non mancano. Complici le belle parole già riservategli dai campioni dell'Albiceleste (disse dopo averlo fvisto una sola volta: "Si vede che ha molto potenziale"), complice soprattutto quell'etichetta di '' che in Argentina gli hanno messo addosso e non hanno alcuna intenzione di togliere. Perché il talento del gioiellino dei Millonarios è tra i più fulgidi della sua generazione e in patria sognano di avere tra le mani il degno erede del grande Leo, grande idolo di Claudio. Per dire se Echeverri possa davvero ripercorrere le orme della Pulce ci vorrà tanto tempo, intanto chi ha visto nascere la leggenda di Messi è già pronto a scommetterci.- El Diablito ha letteralmente stregato. Per le sue doti tecniche, per la sua cattiveria agonistica, perché è il profilo di giocatore che ha fatto storicamente fortuna con il tecnico catalano.: Echeverri è un giocatore da non farsi scappare, ilprende nota e risponde in maniera forte. Sono proprio gli Sky Blues infatti a guidare la corsa al classe 2006, che ha unaa stabilire il prezzo base del giocatore. Una clausola che, tuttavia, il City può evitare sfruttando i buoni rapporti con il River per ripetere un'operazione già compiuta in passato con. Contatti che proseguono serrati per arrivare a dama e battere definitivamente la folta e agguerrita concorrenza.- Il City infatti non è l'unica squadra ad aver messo gli occhi sul Diablito. Ile ilsono stati tra i primi ad accarezzare l'idea di portarlo in Europa, ma i blancos ora hanno fatto altre scelte (si godono Bellingham e hanno appena accolto Endrick) e i blaugrana faticano per i paletti del Fair Play Finanziario a studiare un'operazione del genere. Anche ilci aveva pensato, ma negli ultimi giorni ha spostato le proprie mire sul Brasile e si prepara ad affondare il colpo su Moscardo. Non mancano pretendenti anche in Serie A, perché Echeverri è stato accostato in tempi diversi anche a, ma allo stato attuale la vera insidia per Guardiola può essere rappresentata dal. Le difficoltà in cui si trovano i Blues chiamano rinforzi, come confermato anche da Mauricio Pochettino l'idea è di lavorare in maniera importante già a gennaio e il profilo del 17enne potrebbe dare una ventata di entusiasmo. Prima di lavorare in entrata servirebbero però delle uscite, visto l'estremo affollamento del reparto. Il City vuole scongiurare anche questo rischio e quindi accelera per Echeverri e portare in Premier League la nuova grande speranza del calcio argentino.