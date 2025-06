Ecuador-Brasile: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Ecuador-Brasile

Data: venerdì 6 giugno 2025

Orario: 01.00

Canale TV: /

Streaming: OneFootball

Carlinho è pronto all'esordio sulla panchina del. Sarà l'la prima avversaria di Carlo Ancelotti da nuovo ct della Nazionale verdeoro, nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La Banana Meccanica si presenta da imbattuta in casa e al secondo posto nonostante tre punti di penalizzazione, due lunghezze sopra i brasiliani, ed offre subito ad Ancelotti una sfida di alto livello nella cornice di Guayaquil. L'Argentina capolista è ormai irraggiungibile: in palio la seconda piazza in classifica.

: Ramírez; Preciado, Torres, Pacho, Hincapié; Gruezo, Franco; Paez, Caicedo, Sarmiento; Valencia. All. Beccacece: Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Arana; Bruno Guimaraes, Gerson; Rodrygo, Lucas Paquetá, Vinícius; Endrick. All. AncelottiNon è prevista copertura tv per Ecuador-Brasile, ma le smart tv possono permettere di vedere la gara scaricando l'applicazione di OneFootball, che la propone a pagamento.Ecuador-Brasile, in streaming, sarà visibile (sempre a pagamento) sul sito di OneFootball o scaricando l'app su dispositivi mobili.