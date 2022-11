Gustavo Alfaro, ct dell’Ecuador, ha parlato dopo la vittoria nella partita d’esordio del Mondiale contro il Qatar: “Enner giocherà contro l’Olanda, su questo non c’è alcun dubbio. Commento una grande vittoria, come sempre nella partita d’esordio del Mondiale senti pressione e tensione, noi poi siamo la squadra più giovane. La cosa più importante per noi era vincere, abbiamo giocato nel modo in cui volevamo. Non sono del tutto soddisfatto, ma sono comunque più tranquillo dopo che la squadra ha fatto ciò che doveva. Alcune cose andranno però migliorate se vogliamo superare il girone”.