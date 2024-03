Eden Hazard e la forma fisica: 'Non voglio assomigliare a Peppa Pig'

Redazione CM

“Mi sto divertendo molto. Mi manca un po’ il calcio, soprattutto stare con i ragazzi nello spogliatoio, ma ora posso fare quello che voglio. Ho dei figli e una famiglia. Posso andare in Belgio a trovare la mia famiglia, i miei fratelli e i miei genitori. Posso fare un sacco di cose”.



L’ex attaccante di Lille, Chelsea e Real Madrid, Eden Hazard si sta godendo la vita dopo il ritiro dal calcio giocato a soli 32 anni e, durante un’intervista a Standard, si è soffermato sulle sue attività per mantenere la forma ideale. “Non voglio assomigliare a Peppa Pig – scherza -. Gioco a tennis, padel, corro un po’, gioco a calcio con i miei amici e mi mantengo attivo”.



L’avventura al Real Madrid del fantasista belga non è andata come sperava e di quel periodo Hazard mantiene questo ricordo: “Era il mio sogno, anche se la storia non è stata bella tra infortuni e altre cose. Quando mi guardo indietro e vedo alcune foto di me con indosso la maglia del Real Madrid, sale l’orgoglio”.