Eder, nuovo attaccante del San Paolo, ex Inter, si presenta ai tifosi del suo nuovo club, dove ritrova Joao Miranda come compagno e avrà Hernan Crespo come allenatore: "Il calcio ci dà tanti compagni, ma Miranda è già un grande amico. Abbiamo creato un ottimo rapporto. In Italia siamo riusciti a riportare l'Inter in Champions League dopo un lungo periodo. E poi siamo diventati campioni in Cina (allo Jiangsu Suning, ndr). Ho parlato con Miranda durante le trattative e mi ha parlato molto bene del São Paulo. È un idolo dei tifosi, conosce molto bene il club e mi ha aiutato molto qui. È uno che ha sempre elogiato i tifosi del São Paulo, mi ha mostrato il loro affetto".