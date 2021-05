Quando lo dicevo, spero che non succeda anche all’inter. É perche da tifoso, non volevo che succedesse quello che è successo a noi di Suning Dopo aver vinto é fatto una cosa importante, loro i cinesi( Steven e il suo Papà) pic.twitter.com/B1rWEFD3WU — Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 26, 2021

Buttavano tutto all’aria un grande lavoro fatto. Dai calciatori, staff e dirigenti. E adesso all’inter lo buttano tutto per all’aria un grande lavoro fatto dal Mister Conte. Perché deve rientrare nella loro tasca 100 milioni. Del calcio, dei dipendenti se n’è fregano. — Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 26, 2021

Pensa che sono 8 mesi che non pagano gente che prendeva 800 euro al mese. Suning — Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 26, 2021

