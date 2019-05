La presunzione può gonfiare un uomo, ma non lo farà mai volare. ... vedi i ... — Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 20, 2019

Arriva dalla Cina, ma dalla sorella "minore"l'ennesimo attacco social alla formazione nerazzurra. L'ex attaccante interista, ceduto lo scorso luglio proprio al(la squadra cinese della proprietà), ha infatti pubblicato sui social un tweet misterioso: “La presunzione può gonfiare un uomo, ma non lo farà mai volare. Vedi i fantasmi...”Secondo Sportmediaset il messaggio è rivolto a, che l'anno scorso, nel momento di difficoltà, parlò di fantasmi ad Appiano e che tendeva a non utilizzare (fino alla cessione estiva) proprio. In più va considerato anche colui che ha messo like al messaggio: quelche, nel corso della settimana, è stato allontanato da Appiano dall'allenatore.