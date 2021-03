Intervistato dall'Oriental Sport Daily l'ormai ex-attaccante dello Jiangsu Suning ed ex-Inter, Eder, ha lanciato accuse pesanti nei confronti del gruppo cinese, lanciando un messaggio preoccupante anche per il mondo nerazzurro.



NON VOGLIONO PIU' INVESTIRE - "Suning non vuole più a investire nel calcio".



MANCANZA DI RISPETTO - "Hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e non ci hanno permesso di giocare in altri club- Abbiamo fatto un'impresa per Suning Group, ma non abbiamo ricevuto il trattamento e il rispetto che avremmo meritato.



CHIUSI IN HOTEL... - "Se il gruppo Suning fallisse, potrei anche capirlo. Siamo stati rinchiusi in hotel per diversi mesi, diffondendo il nome di Suning nel mondo, ma abbiamo ricevuto un trattamento del genere senza alcun rispetto!".



BUGIARDI! - "Il direttore generale si è sempre dimostrato un bugiardo. Ci aveva detto che con il tempo ci avrebbe dato quanto ci spettava ma non ha mai rispettato quello che ci aveva promesso".