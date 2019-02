Eder, attaccante dello Jiangsu Suning, ex Empoli, Samp e Inter, parla della sua esperienza in Cina a Gianlucadimarzio.com: "Quest’anno speriamo di fare meglio. Abbiamo mangiato con il presidente Zhang che ci ha caricato per l’inizio della stagione. Quest’anno voglio segnare il più possibile".



LA MOGLIE - "Lei studia lingue, sta imparando il cinese. Quando dovevamo partire mi ha detto che con me verrebbe ovunque. Sono fortunato ad avere accanto una donna come lei. Mio figlio? Gioca terzino o centrocampista sinistro. Un po' alla Marcelo".



SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI - "Piatto preferito? Ravioli. La cucina cinese è buona, ma spesso vado in due ristoranti italiani che ho trovato sotto casa. Inter? Fuso permettendo, continuo a seguirli. Il campionato è in linea con quello dell’anno scorso, devono lottare fino alla fine per la Champions".