Si muove uno e a catena seguono tutti gli altri. Il valzer degli attaccanti, dejàvù di quasi ogni sessione di mercato, compresa questa che tra pochi giorni si chiuderà. Sono diverse le squadre che stanno cercando una punta per completare l’organico, o per sostituire chi va via. La situazione è in perenne evoluzione, ma alcune trattative sono al traguardo.



Tanti i nomi coinvolti: da Llorente ad un passo dall'Udinese e Lasagna promesso al Verona a Eder e Pinamonti. Nella gallery le analisi giocatore per giocatore e tutte le novità!