Eder Militao è a un passo dal Real Madrid. O almeno questo trapela dalla Spagna, con il club di Florentino Perez che sembra intenzionato addirittura a pagare la clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Ma nelle ultime settimane, con il Porto è tornata a farsi viva anche la Juve. Non un vero e proprio affondo, ma un sondaggio necessario per capire quanto vicino fosse il Real Madrid alla chiusura dell'operazione. Perché Eder Militao, già seguito anche dall'Inter, potrebbe diventare un'alternativa concreta a Matthjis de Ligt nel caso in cui il Real prendesse tempo.