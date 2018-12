Il doppio ex di Empoli-Inter, Eder (attaccante italo-brasiliano ora in forza ai cinesi del Jiangsu) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Empoli è come se fosse ancora casa mia. Nel 2006 quando lasciai il Brasile dovevo andare alla Fiorentina, ma scegliere quel club sarebbe diventata la decisione migliore della mia carriera. In questa Inter forse avrei avuto più spazio anche se è arrivato Lautaro, in Italia potrei ancora giocare in diverse squadre. Però dopo 12 anni ho avuto l’opportunità di conoscere un altro calcio e un altro mondo, e ho avuto voglia di farlo. Non sono pentito, ho solo due problemi: la lingua e la guida. Infatti il mio traduttore è anche il mio autista".



"Visto da dentro, si ha più netta la sensazione dell’impero che è Suning. E hanno tutto per portare l’Inter all’altezza di quell’impero: è diventato un affare di famiglia, non in senso economico, e per loro la famiglia è tutto. Quando comprarono l’Inter dissero cose precise: sono esattamente quelle che stanno facendo. Hanno parlato di crescita: non hanno promesso scudetto e Champions subito, o di far arrivare Messi. Suning se vuole può sognare e far sognare chiunque e qualunque cosa, nel calcio. Anche Messi, sì: la questione fiscale è importante per chi gioca in Spagna e se Cristiano Ronaldo è venuto alla Juventus...".