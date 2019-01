Il Torino cede il difensore brasiliano Lyanco e l'ala italiana Edera in prestito al Bologna, da dove arriva in granata a titolo definitivo il figlio d'arte Denis Portanova (classe 2001, suo fratello maggiore Manolo è un centrocampista nella Primavera della Juventus). Inoltre il club del presidente Cairo si è assicurato a parametro zero dal Barcellona un altro giovane difensore: Alejandro Marcos (classe 2000). Smentito invece l'interesse per Markovic del Partizan Belgrado. In uscita i portieri Milinkovic Savic dalla Spal all'Ascoli e Zaccagno alla Vibonese, l'esterno sinistro Procopio dal Sudtirol alla Reggina sempre in prestito.