Dopo essere stato costretto a saltare l'Europeo Under 21 a causa di infortunio, Simone Edera si sta godendo le proprie vacanze. Nel frattempo l'attaccante esterno di proprietà del Torino sta cercando di capire in quale squadra giocherà nella prossima stagione.



La permanenza alla corte di Walter Mazzarri sembra difficile ma se il Torino dovesse essere ripescato in Europa League al posto del Milan, le possibilità di una sua permanenza aumenterebbero. In alterativa Edera potrebbe tornare al Bologna, dove ha già giocato nella seconda parte di questa stagione.